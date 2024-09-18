Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Руслан Педан рассказал, в чём «Витязь» стал лучше по сравнению с прошлым сезоном

Защитник Руслан Педан рассказал, в чём «Витязь» стал лучше по сравнению с прошлым сезоном
Комментарии

29-летний защитник «Витязя» Руслан Педан заявил, что у подмосковного клуба по сравнению с прошлым сезоном стала лучше скорость.

— Какие плюсы у «Витязя» вы видите в сравнении с прошлым сезоном сейчас?
– Я считаю, что в скорости мы существенно возросли. Видно, что по движению мы намного лучше. Думаю, что этим надо пользоваться, наседать на соперника поактивнее. И в отборе, в принципе, неплохо действовали. Я думаю, что всё у нашей команды впереди и всё будет хорошо, — приводит слова Педана сайт «Витязя».

Напомним, игрок обороны в нынешнем сезоне ещё не играл. Как сообщает пресс-служба «Витязя», Руслан Педан вернулся в состав и тренируется перед матчем с ЦСКА в общей группе.

Материалы по теме
Официально
КХЛ сообщила о переносе даты матча «Лада» — «Витязь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android