24-летний нападающий расторг контракт с «Амуром»

24-летний нападающий Сергей Колесников покидает «Амур» — контракт расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Колесников перешёл в «Амур» летом прошлого года. В КХЛ провёл шесть матчей, отметился голом и результативной передачей. Большую часть сезона он провёл в ВХЛ, выступая за красноярский «Сокол», где начал и новый сезон.

Всего у хабаровчан три поражения при двух победах в этом сезоне, в следующем матче «Амур» дома сыграет с московским «Динамо» 22 сентября. «Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе четыре очка.