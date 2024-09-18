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24-летний нападающий расторг контракт с «Амуром»

24-летний нападающий расторг контракт с «Амуром»
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24-летний нападающий Сергей Колесников покидает «Амур» — контракт расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Колесников перешёл в «Амур» летом прошлого года. В КХЛ провёл шесть матчей, отметился голом и результативной передачей. Большую часть сезона он провёл в ВХЛ, выступая за красноярский «Сокол», где начал и новый сезон.

Всего у хабаровчан три поражения при двух победах в этом сезоне, в следующем матче «Амур» дома сыграет с московским «Динамо» 22 сентября. «Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе четыре очка.

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