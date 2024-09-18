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Бывший тренер сборной России назвал причины провала московского «Динамо» на старте сезона

Бывший тренер сборной России назвал причины провала московского «Динамо» на старте сезона
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Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев назвал причины провала московского «Динамо» на старте сезона.

— Что думаете о неудачном старте сезона московского «Динамо»?
— Результаты и победы в матчах КХЛ в сезоне закладываются весной прошлого сезона. И, если там были допущены определённые организационные ошибки, они всегда ёкаются уже непосредственно в нынешнем сезоне. То, что там было сделано, может быть, не совсем так, как надо было бы сделать. Игроки есть, база есть, инфраструктура хорошая. Детская спортивная школа работает на ширпотреб…

Дело в том, что результаты зависят от того, что или что-то было сделано неправильно, или что-то было просто недоделано, или были не учтены те ошибки, которые были в прошлом сезоне. От этого и результаты такие, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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