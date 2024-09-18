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«С этим тренерским штабом — нет». Бывший тренер «Ак Барса» раскритиковал селекцию клуба

«С этим тренерским штабом — нет». Бывший тренер «Ак Барса» раскритиковал селекцию клуба
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Бывший тренер сборной России по хоккею и «Ак Барса» Владимир Плющев критически высказался о селекционной работе казанского клуба.

— Как оцените старт «Ак Барса» в этом сезоне?
— Когда так резко меняют тренерский штаб и вообще всю начинку клуба, то результата сложно ожидать сразу же. А «Ак Барс» — та команда, которая ждёт результата сегодня и сейчас. Ну а потом, я думаю, они наступили на те же грабли, на которые наступает московское «Динамо». Селекционная работа, которую они проводили, велась под определённым углом. Видимо, этот угол не равен углу отражения (смеётся), вот и всё.

— На ваш взгляд, мог ли «Ак Барс» сработать лучше в плане селекции?
— С этим тренерским штабом — нет, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

На данный момент команда Анвара Гатиятулина занимает 10-е место в турнирной таблице Востока, набрав четыре очка после четырёх матчей.

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