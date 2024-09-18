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Александер Эдлер подпишет однодневный контракт с «Ванкувером» перед завершением карьеры

Александер Эдлер подпишет однодневный контракт с «Ванкувером» перед завершением карьеры
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Шведский защитник Александер Эдлер, проведший 15 сезонов в составе «Ванкувер Кэнакс», подпишет контракт с «косатками» на один день, после чего завершит профессиональную карьеру, сообщает пресс-служба канадской команды.

Сообщается, что мероприятие пройдёт 11 октября перед матчем нового сезона НХЛ с «Филадельфией Флайерз».

Напомним, свои последние два сезона (2021/2022 и 2022/2023) швед защищал цвета «Лос-Анджелес Кингз».

Всего за «Ванкувер» 38-летний хоккеист сыграл в регулярных чемпионатах 925 матчей и набрал 409 (99+310) очков. В плей-офф на его счету 82 матча, он набрал 38 (8+30) очков. В 2012 году защитник был участником Матча всех звёзд НХЛ. Эдлер покинул клуб 28 июля 2021 года в статусе свободного агента.

Александер Эдлер является двукратным чемпионом мира в составе сборной Швеции (2013 и 2017).

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