Олимпийский чемпион высказался о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки в новом сезоне

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить снайперский рекорд легендарного Уэйна Гретцки уже в предстоящем сезоне НХЛ.

— У Овечкина есть шансы побить рекорд Гретцки в этом сезоне?

— У него есть это в крови! Это не моё мнение, у него это в крови! Он прирождённый бомбардир, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

До рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу. Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона-2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ.

Напомним, вчера, 17 сентября, прославленному российскому хоккеисту исполнилось 39 лет.