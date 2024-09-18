Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Олимпийский чемпион высказался о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки в новом сезоне

Олимпийский чемпион высказался о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки в новом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить снайперский рекорд легендарного Уэйна Гретцки уже в предстоящем сезоне НХЛ.

— У Овечкина есть шансы побить рекорд Гретцки в этом сезоне?
— У него есть это в крови! Это не моё мнение, у него это в крови! Он прирождённый бомбардир, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

До рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу. Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона-2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ.

Напомним, вчера, 17 сентября, прославленному российскому хоккеисту исполнилось 39 лет.

Материалы по теме
«Где тут сюрприз?» «Вашингтон» трогательно поздравил Овечкина с днём рождения
«Где тут сюрприз?» «Вашингтон» трогательно поздравил Овечкина с днём рождения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android