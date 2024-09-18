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Финские власти выделили € 200 тыс на конфискацию у Ротенберга и Тимченко арены в Хельсинки

В Финляндии местные власти продолжают разрабатывать мероприятия по конфискации концертно-спортивной арены Helsinki Hall («Хартвалл-Арена»), принадлежащей находящимся под санкциями ЕС российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко, сообщает Helsingin Sanomat.

По информации источника, на разработку специального закона, который потребуется для конфискации арены, было выделено € 200 тыс.

Напомним, согласно статье, принятой вместе с 12-м пакетом санкций ЕС против России, действующие владельцы Helsinki Hall могли добровольно продать её, однако 30 июня этого срок, установленный для добровольной продажи, истёк.

43-летний Роман Ротенберг является главным тренером СКА. 71-летний Геннадий Тимченко в этом месяце был переизбран на пост председателя совета директоров КХЛ.