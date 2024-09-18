Ник Фолиньо стал 35-м капитаном в истории «Чикаго»

«Чикаго Блэкхоукс» назначил 36-летнего нападающего Ника Фолиньо новым капитаном команды.

Таким образом, Фолиньо стал 35-м капитаном в истории «Чикаго» и первым после Джонатана Тэйвза, который выполнял эту роль на протяжении 15 лет с 2008 по 2023 год.

«За очень короткое время Ник быстро завоевал уважение своих товарищей по команде и нашего персонала. Командный дух Ника в раздевалке сыграл решающую роль в том, чтобы помочь команде найти свою индивидуальность. Он был наставником для многих наших молодых хоккеистов как на льду, так и за его пределами, а также вёл за собой группу лидеров, состоящую из наших ветеранов, и мы более чем уверены, что он преуспеет в роли капитана в новой эпохе хоккея «Блэкхоукс», — приводит слова генерального менеджера «Чикаго» Кайла Дэвидсона пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Ник Фолиньо провёл 74 матча за «Чикаго», в которых набрал 37 (17+20) очков.