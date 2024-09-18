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Инсайдер: сделка «Бостона» с голкипером Джереми Свейманом заключена

Инсайдер: сделка «Бостона» с голкипером Джереми Свейманом заключена
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Инсайдер НХЛ Кортни Кокс сообщил, что, по данным сразу двух источников, «Бостон Брюинз» заключил сделку с голкипером Джереми Свейманом.

«Мне сказали, что сделка заключена. Всё готово. Я не удивлюсь, если об этом объявят сегодня», — сказал Кокс на шоу Грега Хилла.

Ранее сообщалось, что 25-летний Свейман отказал «Брюинз» в долгосрочном восьмилетнем контракте.

По появившейся неделю назад информации другого инсайдера Эллиотта Фридмана, хоккеист и клуб вели переговоры на протяжении всего межсезонья, однако никто из сторон не хотел уступать. Джереми запросил около $ 10 млн, но «Бостон» не смог обеспечить ему этого, ведь потолок зарплат клуба сейчас $ 8,6 млн.

В минувшем сезоне за «Бостон» у Свеймана в 44 матчах 91,6% отражённых бросков.

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