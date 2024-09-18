Минское «Динамо» поместило голкипера Андрея Кареева в список травмированных

Голкипер минского «Динамо» Андрей Кареев помещён в список травмированных, сообщает пресс-служба «зубров».

Напомним, 29-летний вратарь получил повреждение после столкновения в скандальном эпизоде с хоккеистом «Барыса» Уэйдом Эллисоном в матче регулярного чемпионата КХЛ 13 сентября в Астане.

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Кареев присоединился к минчанам в прошедшее межсезонье. Минувший сезон Андрей провёл в «Спартаке». На его счету 24 матча в регулярном чемпионате, 11 из которых — победные. Он показал коэффициент надёжности 2,63 и отразил 91,7% бросков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 провёл две встречи, и в обеих «Спартак» потерпел поражения.