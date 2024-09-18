Генеральный менеджер «Филадельфии»: это будет тяжёлый сезон для Мичкова

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер предрёк тяжёлый сезон для российского новичка «лётчиков» Матвея Мичкова.

«Я надеюсь, что он поймёт, как сделать первый шаг и вырасти как игрок по ходу сезона. Я реалист, это будет тяжёлый сезон для него. Это лучшая лига в мире. Это большой шаг. Ему будет непросто.

Поэтому мои ожидания на самом деле довольно низкие. Я с нетерпением жду возможности посмотреть на его игру, но ему придётся многое преодолеть, прежде чем он станет тем игроком, которым он хочет быть», — сказал Бриер на пресс-конференции перед началом тренировочного лагеря.

Напомним, 19-летний Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. В это межсезонье игрок подписал с «лётчиками» контракт новичка и задолго до начала подготовки отправился в США.