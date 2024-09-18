Защитник московского «Динамо» Менелл: каждый день говорю на русском, запас слов растёт

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл рассказал об успехах в изучении русского языка.

«Каждый день я говорю на русском, узнаю новые слова. Правда, летом я ездил в Америку и меньше ими пользовался. В Москве у меня больше практики, и с каждым днём всё увереннее говорю. Но ещё много работы предстоит.

У меня девушка из России, она постоянно общается со мной на языке, узнаю много нового, и запас слов растёт. Каждый день мне всё комфортнее и комфортнее общаться на русском», — приводит слова Менелла Legalbet.

27-летний американец проводит свой третий сезон в составе бело-голубых. Также в КХЛ защитник ранее выступал за «Динамо» из Минска. В минувшем сезоне хоккеист провёл 76 матчей, в которых набрал 57 (8+49) очков.