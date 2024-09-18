Макдэвид вошёл в число 50-ти самых влиятельных людей в спорте по версии Sports Illustrated

Американское издание Sports Illustrated представило свой список 50-ти самых влиятельных людей в спорте.

Единственным хоккеистом попавшим в данный перечень, стал звёздный капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

«В то время, как его «Ойлерз» в конечном итоге наблюдали, как «Пантерз» подняли над головой Кубок Стэнли в июне, центрфорвард «Эдмонтона» всё же был звездой финала этого года. Его четырёхочковые игры в четвёртом и пятом матче вытащили его команду со счёта 0-3, и он стал всего лишь шестым игроком, выигравшим «Конн Смайт Трофи», будучи в составе проигравшей команды. Его 42 очка в плей-офф стали четвёртым лучшим результатом за всю историю, уступая только Уэйну Гретцки (1985 и 1988) и Марио Лемье (1991). 27-летний игрок также провёл свой регулярный сезон со 100 очками, сохранив показатели своей карьеры на уровне этих великих игроков. Теперь Макдэвид будет преследовать достижение, которое прочно поставит его в их компанию — Кубок Стэнли», — сказано в статье.