«Всё остальное — провал». Защитник «Торонто» обозначил цель клуба в новом сезоне НХЛ

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Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли рассказал о целях своей команды в предстоящем сезоне НХЛ.

«Либо Кубок Стэнли, либо провал. Я думаю, что таким образом мыслит наша команда. Всё, что меньше этого, будет провалом», — приводит слова Райлли журналист The Athletic Джошуа Клок в социальных сетях.

Напомним, за последние 20 лет «Мэйпл Лифс» лишь раз сумели пройти дальше первого раунда Кубка Стэнли. В минувшем сезоне в серии первого раунда «кленовые листья» уступили «Бостон Брюинз» (3-4).

30-летний Райлли в сезоне-2023/2024 провёл 79 матчей суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 61 (7+54) очко.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Дэвилз», которые будут проведены в столице Чехии Праге в рамках Глобальной серии НХЛ 2024 года.