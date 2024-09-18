Кросби хитом отправил на лёд Малкина на двусторонке «Питтсбурга»

На тренировке «Питтсбург Пингвинз» случился забавный эпизод с участием двух главных звёзд команды Сидни Кросби и Евгения Малкина.

В одном из моментов, во время сутолоки у ворот, Кросби, игравший за «чёрных», отправил на лёд игравшего за «белых» Малкина хитом в плечо.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео курьёзного эпизода с участием суперфорвардов НХЛ:

Предстоящий сезон будет 19-м, в котором Малкин и Кросби являются одноклубниками. Вместе они трижды становились обладателями Кубка Стэнли. Также все эти годы вместе с ними провёл звёздный защитник Крис Летанг.

В минувшем сезоне «Питтсбург» занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 88 очков, и не смог выйти в плей-офф.