Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Источник: получивший страшную травму Глеб Кузьмин может быть перевезён на лечение в Москву

Источник: получивший страшную травму Глеб Кузьмин может быть перевезён на лечение в Москву
Комментарии

Супруга нападающего «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина Кристина сообщила подробности о состоянии мужа, получившего жуткую травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:2).

«Состояние стабильное, пока держат в реанимации под наблюдением. Компрессионный перелом грудного позвонка. Будут оперировать. Ждём ответа от московских врачей. Дальше будем думать о перевозке в Москву. Духом не падает, думает о скорейшем возвращении на лёд. Сейчас находится в больнице РКБ», — приводит слова девушки телеграм-канал Mash Batash.

Напомним, инцидент произошёл во втором периоде в результате контакта с защитником «ястребов» Дарреном Дицем. В результате произошедшего 27-летнего Кузьмина унесли на носилках.

Материалы по теме
Видео
Нападающего «Салавата» Кузьмина унесли на носилках после силового приёма Даррена Дица
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android