Источник: получивший страшную травму Глеб Кузьмин может быть перевезён на лечение в Москву

Супруга нападающего «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина Кристина сообщила подробности о состоянии мужа, получившего жуткую травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:2).

«Состояние стабильное, пока держат в реанимации под наблюдением. Компрессионный перелом грудного позвонка. Будут оперировать. Ждём ответа от московских врачей. Дальше будем думать о перевозке в Москву. Духом не падает, думает о скорейшем возвращении на лёд. Сейчас находится в больнице РКБ», — приводит слова девушки телеграм-канал Mash Batash.

Напомним, инцидент произошёл во втором периоде в результате контакта с защитником «ястребов» Дарреном Дицем. В результате произошедшего 27-летнего Кузьмина унесли на носилках.