«Коламбус» огласил предварительные планы почтить память братьев Годро в новом сезоне НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» огласил предварительные планы почтить память трагически погибших 29 августа братьев Джонни и Мэттью Годро.

Как сообщает пресс-служба «жакетов», начиная с первой предсезонной игры клуба с «Баффало Сэйбрз» 23 сентября и до конца сезона-2024/2025 игроки «Блю Джекетс» будут носить специальную наклейку на своих шлемах. Наклейка будет синего цвета с серой отделкой и надписью «Gaudreau», изображением двух голубей между цифрами 1 и 3 (номер 13), которые Джонни носил на протяжении всей своей карьеры, а также 2 и 1 (номер 21), которые Мэтью носил в Бостонском колледже.

На первой предсезонной домашней игре «Коламбуса» с «Сент-Луис Блюз» 25 сентября будет объявлена ​​минута молчания в память о братьях. Кроме того, лотерея Columbus Blue Jackets Foundation 50/50, представленная Kemba Financial Credit Union, будет функционировать во время всех четырёх предсезонных игр до второго перерыва первого домашнего матча регулярного сезона 15 октября. Доходы от общей суммы, собранной за это время, пойдут в фонд Джонни и Мэттью Годро.

Начиная с первой игры регулярного чемпионата и в течение всего сезона игроки «Блю Джекетс» будут носить нашивку с номером Джонни (13) на своих джерси.

Вместо типичных для клуба мероприятий в честь открытия сезона «Блю Джекетс» отдадут дань памяти братьям Годро перед первым домашнем матчем нового сезона с «Флоридой Пантерз» 15 октября. Все болельщики, которые будут присутствовать на игре, получат нашивку с номером 13, похожую на ту, что игроки будут носить на своих джерси.

Напомним, Джонни и Мэттью Годро были сбиты пьяным водителем во время езды на велосипедах.