Форвард «Северстали» Пилипенко совершил два нарушения за три секунды в матче с «Торпедо»

В эти минуты в Череповце проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Северсталь» принимает нижегородское «Торпедо». На данный момент позади два периода, счёт в матче 3:2 в пользу хозяев.
В первой половине второго периода, при счёте 2:1 в пользу «сталеваров», их нападающий Кирилл Пилипенко стал автором редкого и курьёзного эпизода: сначала он «привёз» в свои ворота буллит (который впоследствии был реализован), не по правилам задержав Евгения Свечникова, а буквально через три секунды, продолжая преследовать последнего, который уже откатывался от ворот, зацепил его клюшкой. В итоге, помимо буллита, хозяева получили ещё и удаление.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Тем не менее благодаря голу Данила Аймурзина незадолго до окончания второй 20-минутки череповчане всё же смогли вернуть себе лидерство.
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