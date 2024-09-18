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Форвард «Северстали» Пилипенко совершил два нарушения за три секунды в матче с «Торпедо»

Форвард «Северстали» Пилипенко совершил два нарушения за три секунды в матче с «Торпедо»
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В эти минуты в Череповце проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Северсталь» принимает нижегородское «Торпедо». На данный момент позади два периода, счёт в матче 3:2 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
3-й период
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Артамонов (Виноградов, Бокун) – 07:06 (5x5)     1:1 Грудинин (Лишка) – 14:37 (4x4)     2:1 Коростелёв – 20:34     2:2 Абрамов – 25:23     3:2 Аймурзин (Лишка, Душак) – 36:42 (5x4)     4:2 Душак (Пилипенко, Лишка) – 43:00 (5x4)     4:3 Артамонов (Почивалов) – 44:15 (5x5)    

В первой половине второго периода, при счёте 2:1 в пользу «сталеваров», их нападающий Кирилл Пилипенко стал автором редкого и курьёзного эпизода: сначала он «привёз» в свои ворота буллит (который впоследствии был реализован), не по правилам задержав Евгения Свечникова, а буквально через три секунды, продолжая преследовать последнего, который уже откатывался от ворот, зацепил его клюшкой. В итоге, помимо буллита, хозяева получили ещё и удаление.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Тем не менее благодаря голу Данила Аймурзина незадолго до окончания второй 20-минутки череповчане всё же смогли вернуть себе лидерство.

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