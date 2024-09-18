Судья Зайцев – о травме Кузьмина: лига не должна делать вид, что ничего не происходит

Судья международной категории Александр Зайцев прокомментировал инцидент с травмой игрока «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина в матче «Салават Юлаев» — «Авангард» (4:2).

«Видел страшную травму игрока «Салавата» Глеба Кузьмина. Многие говорят, что не было нарушения правил. Но я бы с этим поспорил, даже больше скажу — категорически не согласен. Защитник «Авангарда» Диц толкал Кузьмина по направлению к борту, когда тот летел на полной скорости. А это такой же толчок на борт, как и двумя руками у борта. И последствия у него такие же тяжелые, а, порой, даже тяжелее. Лига не должна проглатывать этот момент и делать вид, что ничего не происходит. Человек мог умереть, пахнет большой дисквалификацией Дица.

Похожие ситуации были и раньше. Например, с игроком СКА Танковым. Он пропустил из-за травмы шейных позвонков целый год, но все могло закончиться только хуже. КХЛ должна сейчас же принять решение, или мы позволяем делать такие вещи дальше и ждать, что когда-то случится трагедия, или раз и навсегда запретим толчки у борта, когда игрок летит к нему на полной скорости», — сказал Зайцев «Чемпионату».