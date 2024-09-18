Впервые за девять лет обе команды реализовали буллит в основное время в одном матче КХЛ

В эти минуты в Череповце проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Северсталь» принимает нижегородское «Торпедо». На данный момент идёт третий период, счёт в матче 4:3 в пользу хозяев.

По ходу встречи обе команды получили право на штрафной бросок, и в обоих случаях он был реализован. Отличились Никита Коростелёв у «сталеваров» и Михаил Абрамов – у гостей. Такое случилось в КХЛ впервые с 23 октября 2015 года, когда аналогичным достижением отметились «Витязь» и «Сочи». До сегодняшнего дня за всю историю лиги подобное происходило семь раз.

Напомним, также этот матч отметился курьёзным моментом, когда форвард «Северстали» Кирилл Пилипенко совершил два нарушения правил в течение трёх секунд.