Впервые за девять лет обе команды реализовали буллит в основное время в одном матче КХЛ
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В эти минуты в Череповце проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Северсталь» принимает нижегородское «Торпедо». На данный момент идёт третий период, счёт в матче 4:3 в пользу хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Артамонов (Виноградов, Бокун) – 07:06 (5x5) 1:1 Грудинин (Лишка) – 14:37 (4x4) 2:1 Коростелёв – 20:34 2:2 Абрамов – 25:23 3:2 Аймурзин (Лишка, Душак) – 36:42 (5x4) 4:2 Душак (Пилипенко, Лишка) – 43:00 (5x4) 4:3 Артамонов (Почивалов) – 44:15 (5x5) 4:4 Абрамов (Силаев) – 49:24 (5x5) 5:4 Пилипенко (Ильин) – 57:31 (5x5)
По ходу встречи обе команды получили право на штрафной бросок, и в обоих случаях он был реализован. Отличились Никита Коростелёв у «сталеваров» и Михаил Абрамов – у гостей. Такое случилось в КХЛ впервые с 23 октября 2015 года, когда аналогичным достижением отметились «Витязь» и «Сочи». До сегодняшнего дня за всю историю лиги подобное происходило семь раз.
Напомним, также этот матч отметился курьёзным моментом, когда форвард «Северстали» Кирилл Пилипенко совершил два нарушения правил в течение трёх секунд.
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