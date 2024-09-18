Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Впервые за девять лет обе команды реализовали буллит в основное время в одном матче КХЛ

Впервые за девять лет обе команды реализовали буллит в основное время в одном матче КХЛ
Комментарии

В эти минуты в Череповце проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Северсталь» принимает нижегородское «Торпедо». На данный момент идёт третий период, счёт в матче 4:3 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Артамонов (Виноградов, Бокун) – 07:06 (5x5)     1:1 Грудинин (Лишка) – 14:37 (4x4)     2:1 Коростелёв – 20:34     2:2 Абрамов – 25:23     3:2 Аймурзин (Лишка, Душак) – 36:42 (5x4)     4:2 Душак (Пилипенко, Лишка) – 43:00 (5x4)     4:3 Артамонов (Почивалов) – 44:15 (5x5)     4:4 Абрамов (Силаев) – 49:24 (5x5)     5:4 Пилипенко (Ильин) – 57:31 (5x5)    

По ходу встречи обе команды получили право на штрафной бросок, и в обоих случаях он был реализован. Отличились Никита Коростелёв у «сталеваров» и Михаил Абрамов – у гостей. Такое случилось в КХЛ впервые с 23 октября 2015 года, когда аналогичным достижением отметились «Витязь» и «Сочи». До сегодняшнего дня за всю историю лиги подобное происходило семь раз.

Напомним, также этот матч отметился курьёзным моментом, когда форвард «Северстали» Кирилл Пилипенко совершил два нарушения правил в течение трёх секунд.

Материалы по теме
Видео
Форвард «Северстали» Пилипенко совершил два нарушения за три секунды в матче с «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android