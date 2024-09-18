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Экс-игрок НХЛ: Торторелла сделает так, чтобы Мичков добился успеха в «Филадельфии»

Экс-игрок НХЛ: Торторелла сделает так, чтобы Мичков добился успеха в «Филадельфии»
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Защитник «Куньлуня» Адам Кленденинг, ранее выступавший в НХЛ под руководством нынешнего главного тренера «Филадельфии Флайерз» Джона Тортореллы, оценил перспективы российского молодого нападающего Матвея Мичкова в стане «лётчиков».

— Один из главных российских талантов Матвей Мичков скоро будет играть под руководством Джона Тортореллы в «Филадельфии». Он в хороших руках?
— Я совсем не знаю этого хоккеиста, никогда не играл против него, не видел в действии. Но Тортс — отличный тренер. Он тренировал многих отличных российских хоккеистов — Боба, Хлебушка [Артемия Панарина]. И они провели несколько успешных сезонов под его руководством. Опять же, я совсем не знаю Мичкова, но уверен, что Тортс сделает так, чтобы он добился успеха, — сказал Кленденинг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Читайте полное интервью с Адамом Кленденингом на «Чемпионате» завтра, 19 сентября, в 10:00.

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