«Северсталь» нанесла «Торпедо» третье поражение подряд в КХЛ в матче с девятью голами

В Череповце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Северсталь» нанесла поражение нижегородскому «Торпедо» (5:4).

В составе победителей шайбами отметились Владимир Грудинин, Никита Коростелёв, Данил Аймурзин, Джозеф Душак и Кирилл Пилипенко. У гостей по дублю сделали Никита Артамонов и Михаил Абрамов.

Напомним, этот матч стал первым за девять лет в КХЛ, в котором обе команды реализовали буллит в основное время.

«Северсталь» одержала третью победу подряд, набрала 10 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Эта победа стала уже второй для «сталеваров» над «Торпедо» в нынешнем сезоне. Нижегородцы потерпели третью неудачу кряду, остались с пятью очками и идут на восьмой строчке Запада.