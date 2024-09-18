Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Северсталь — Торпедо, результат матча 18 сентября 2024, счет 5:4, КХЛ 2024-2025

«Северсталь» нанесла «Торпедо» третье поражение подряд в КХЛ в матче с девятью голами
Аудио-версия:
Комментарии

В Череповце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Северсталь» нанесла поражение нижегородскому «Торпедо» (5:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Артамонов (Виноградов, Бокун) – 07:06 (5x5)     1:1 Грудинин (Лишка) – 14:37 (4x4)     2:1 Коростелёв – 20:34     2:2 Абрамов – 25:23     3:2 Аймурзин (Лишка, Душак) – 36:42 (5x4)     4:2 Душак (Пилипенко, Лишка) – 43:00 (5x4)     4:3 Артамонов (Почивалов) – 44:15 (5x5)     4:4 Абрамов (Силаев) – 49:24 (5x5)     5:4 Пилипенко (Ильин) – 57:31 (5x5)    

В составе победителей шайбами отметились Владимир Грудинин, Никита Коростелёв, Данил Аймурзин, Джозеф Душак и Кирилл Пилипенко. У гостей по дублю сделали Никита Артамонов и Михаил Абрамов.

Напомним, этот матч стал первым за девять лет в КХЛ, в котором обе команды реализовали буллит в основное время.

«Северсталь» одержала третью победу подряд, набрала 10 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Эта победа стала уже второй для «сталеваров» над «Торпедо» в нынешнем сезоне. Нижегородцы потерпели третью неудачу кряду, остались с пятью очками и идут на восьмой строчке Запада.

Материалы по теме
Впервые за девять лет обе команды реализовали буллит в основное время в одном матче КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android