«Северсталь» нанесла «Торпедо» третье поражение подряд в КХЛ в матче с девятью голами
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В Череповце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Северсталь» нанесла поражение нижегородскому «Торпедо» (5:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Артамонов (Виноградов, Бокун) – 07:06 (5x5) 1:1 Грудинин (Лишка) – 14:37 (4x4) 2:1 Коростелёв – 20:34 2:2 Абрамов – 25:23 3:2 Аймурзин (Лишка, Душак) – 36:42 (5x4) 4:2 Душак (Пилипенко, Лишка) – 43:00 (5x4) 4:3 Артамонов (Почивалов) – 44:15 (5x5) 4:4 Абрамов (Силаев) – 49:24 (5x5) 5:4 Пилипенко (Ильин) – 57:31 (5x5)
В составе победителей шайбами отметились Владимир Грудинин, Никита Коростелёв, Данил Аймурзин, Джозеф Душак и Кирилл Пилипенко. У гостей по дублю сделали Никита Артамонов и Михаил Абрамов.
Напомним, этот матч стал первым за девять лет в КХЛ, в котором обе команды реализовали буллит в основное время.
«Северсталь» одержала третью победу подряд, набрала 10 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Эта победа стала уже второй для «сталеваров» над «Торпедо» в нынешнем сезоне. Нижегородцы потерпели третью неудачу кряду, остались с пятью очками и идут на восьмой строчке Запада.
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