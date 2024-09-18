Макдэвид — сильнейший игрок в NHL 25, Кучеров — третий

Звёздный центрфорвард и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал сильнейшим хоккеистом в игре EA NHL 25. Его рейтинг составил 97.

Второе место по силе в культовой спортивной игре от EA Sports этого года занял форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон с рейтингом 96. Тройку сильнейших замкнул россиянин Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», уступающий Маккиннону в рейтинге один балл.

Среди россиян в первую десятку вошёл также форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, занимающий восьмое место и которому разработчики присвоили рейтинг 95.

Отметим, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин удостоился лишь 53-го места с рейтингом 89.

Напомним, ранее издание Sports Illustrated включило Макдэвида в список 50 самых влиятельных людей в спорте.