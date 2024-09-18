Экс-игрок «Коламбуса»: часто думаю, что мы помогли «Тампе» выиграть два Кубка Стэнли

Защитник «Куньлуня» Адам Кленденинг, ранее выступавший в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс», вспомнил легендарную серию «жакетов» в первом раунде Кубка Стэнли — 2019 с «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая закончилась сенсационной победой клуба из Огайо со счётом 4-0.

— Вы играли за «Коламбус» в серии с «Тампой» в 2019 году. Каково было обыграть их всухую?

— Это было полное безумие! В целом обыграть их было безумием. В том году они стали лучшей командой в истории, установили несколько рекордов в регулярке. Было круто быть частью этого. У нас была отличная команда в «Коламбусе». Тогда все поняли, что нам необходимо сделать, и мы сделали это.

— Это ваше самое запоминающееся событие в НХЛ?

— Очевидно, в этот список попадёт первый гол. Но да, это был мой первый единственный опыт в плей-офф НХЛ, так что да. В детстве я мечтал о том, чтобы бороться за Кубок Стэнли. Испытать это было классно.

— Чувствовали благодарность от болельщиков и игроков других клубов за то, что выбили «лучшую команду в истории»?

— (смеётся) Тогда это было огромной сенсацией. Но я всегда думал — возможно, мы помогли «Тампе», потому что после поражения нам они взяли два Кубка Стэнли. Возможно, то поражение помогло им, я часто думаю об этом (смеётся). Классное воспоминание, это была отличная серия. Думаю, они извлекли урок из этого, — сказал Кленденинг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.