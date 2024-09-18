«Салават Юлаев» организовал спецборт для транспортировки Глеба Кузьмина в Москву

Хоккейное агентство Hockey Skills Agency в официальном телеграм-канале сообщило о том, что нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин, получивший страшную травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:2), будет транспортирован на лечение в Москву спецбортом, организованным уфимским клубом.

«При поддержке ХК «Салават Юлаев» организован спецборт для перевозки Глеба Кузьмина в Москву, где в ближайшее время ему будет проведена операция.

Спасибо большое хоккейному клубу «Салават Юлаев» за оказанную помощь!» – говорится в заявлении агентства.

Напомним, инцидент произошёл во втором периоде в результате контакта с защитником «ястребов» Дарреном Дицем. В результате произошедшего 27-летнего Кузьмина унесли на носилках.