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«Салават Юлаев» организовал спецборт для транспортировки Глеба Кузьмина в Москву

«Салават Юлаев» организовал спецборт для транспортировки Глеба Кузьмина в Москву
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Хоккейное агентство Hockey Skills Agency в официальном телеграм-канале сообщило о том, что нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин, получивший страшную травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:2), будет транспортирован на лечение в Москву спецбортом, организованным уфимским клубом.

«При поддержке ХК «Салават Юлаев» организован спецборт для перевозки Глеба Кузьмина в Москву, где в ближайшее время ему будет проведена операция.

Спасибо большое хоккейному клубу «Салават Юлаев» за оказанную помощь!» – говорится в заявлении агентства.

Напомним, инцидент произошёл во втором периоде в результате контакта с защитником «ястребов» Дарреном Дицем. В результате произошедшего 27-летнего Кузьмина унесли на носилках.

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