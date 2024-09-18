Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов по Zoom после поражения от «Северстали»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения своей команды от «Северстали» (4:5) в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ заявил пресс-службе хозяев, что не будет отвечать на вопросы по Zoom.

«На Zoom я больше отвечать не буду. Я не знаю, с кем я разговариваю. Даже если журналисты будут представляться — какая разница, если люди должны быть здесь. Это не пандемия, когда люди не могут прийти», — сказал Ларионов перед пресс-конференцией.

Напомним, это поражение стало уже третьим подряд для «Торпедо» и вторым от «Северстали» в нынешнем сезоне. Нижегородцы остались с пятью очками и идут на восьмой строчке Запада. В следующем матче команда Ларионова сыграет дома 21 сентября со СКА.