Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов по Zoom после поражения от «Северстали»
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Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения своей команды от «Северстали» (4:5) в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ заявил пресс-службе хозяев, что не будет отвечать на вопросы по Zoom.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Артамонов (Виноградов, Бокун) – 07:06 (5x5) 1:1 Грудинин (Лишка) – 14:37 (4x4) 2:1 Коростелёв – 20:34 2:2 Абрамов – 25:23 3:2 Аймурзин (Лишка, Душак) – 36:42 (5x4) 4:2 Душак (Пилипенко, Лишка) – 43:00 (5x4) 4:3 Артамонов (Почивалов) – 44:15 (5x5) 4:4 Абрамов (Силаев) – 49:24 (5x5) 5:4 Пилипенко (Ильин) – 57:31 (5x5)
«На Zoom я больше отвечать не буду. Я не знаю, с кем я разговариваю. Даже если журналисты будут представляться — какая разница, если люди должны быть здесь. Это не пандемия, когда люди не могут прийти», — сказал Ларионов перед пресс-конференцией.
Напомним, это поражение стало уже третьим подряд для «Торпедо» и вторым от «Северстали» в нынешнем сезоне. Нижегородцы остались с пятью очками и идут на восьмой строчке Запада. В следующем матче команда Ларионова сыграет дома 21 сентября со СКА.
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