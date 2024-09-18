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Главный тренер «Северстали» — о Душаке: мы ждали как раз этого защитника для большинства

Главный тренер «Северстали» — о Душаке: мы ждали как раз этого защитника для большинства
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ над нижегородским «Торпедо» (5:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Артамонов (Виноградов, Бокун) – 07:06 (5x5)     1:1 Грудинин (Лишка) – 14:37 (4x4)     2:1 Коростелёв – 20:34     2:2 Абрамов – 25:23     3:2 Аймурзин (Лишка, Душак) – 36:42 (5x4)     4:2 Душак (Пилипенко, Лишка) – 43:00 (5x4)     4:3 Артамонов (Почивалов) – 44:15 (5x5)     4:4 Абрамов (Силаев) – 49:24 (5x5)     5:4 Пилипенко (Ильин) – 57:31 (5x5)    

«Матч получился эмоциональным. Думаю, что болельщикам он понравился. Был интересный хоккей. Обе команды показали атакующий, комбинационный хоккей. Получается так, что это был завершающий матч домашней серии. Мы её закончили на хорошей ноте. Сейчас денёк отдохнём и двигаемся дальше.

Будут ли особые восстановительные мероприятия после энергозатратной серии? Нет, всё в штатном режиме. Завтра – выходной. Потом тренируемся и летим уже в Минск.

Первый матч Душака – и сразу же гол и передача? Да, мы ждали Джозефа. Ждали, когда он приедет. Он сегодня сыграл. Сыграл, можно сказать, с листа. Здорово влился в коллектив. Помог. Мы ждали как раз этого защитника для нашего большинства. Нам его не хватало. Праворукий. Будут ли перестановки? Да, безусловно будут. Вы правильно сказали – энергозатратный хоккей. Есть ребята, которым нужно дать отдохнуть», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

«Северсталь» одержала третью победу подряд, набрала 10 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Эта победа стала уже второй для «сталеваров» над «Торпедо» в нынешнем сезоне.

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