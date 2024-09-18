Ларионов: «Торпедо» часто дарит соперникам те моменты, которые они не заслуживают

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ от «Северстали» (4:5).

«Хочу поздравить обе команды с хорошей игрой. Хороший матч, много голов. К сожалению, одна команда выигрывает, другая команда проигрывает, поэтому… Обидно пропускать гол в конце матча. Это часть игры, и мы должны быть внимательнее в концовках. Так же, как и в начале, когда мы получаем удаление. Здесь надо разобраться без паники. Тяжёлая серия игр закончилась сегодня. Есть пару дней для того, чтобы восстановиться. Через пару дней – игра дома. Надо быть готовыми к следующей игре.

Что в игре команды можно было бы изменить, чтобы результат был лучше? Меньше ошибаться. Мы очень часто дарим соперникам те моменты, которые они не заслуживают. Мы сами «привозим» голы. Это продолжается уже три или четыре игры. Здесь нужен фокус, нужна ответственность в каждом матче, в каждом отрезке. Только в этом мы должны поменять какие-то вещи», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Северстали».

Напомним, это поражение стало уже третьим подряд для «Торпедо» и вторым – от «Северстали» в нынешнем сезоне. Нижегородцы остались с пятью очками и идут на восьмой строчке Запада.