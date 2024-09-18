Сергей Черкас — о травме Кузьмина: нужно строго наказывать за такие толчки

Заслуженный тренер России Сергей Черкас возмущён отсутствием должной реакции со стороны судей на эпизод, повлёкший тяжёлую травму нападающего «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:2).

«Очень странно и очень спокойно отреагировали, а точнее, не отреагировали спортивная общественность и судьи КХЛ на тяжелейшую травму игрока «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина. Мне кажется, этот эпизод вынуждает нас ещё раз посмотреть на то, насколько опасны такие ситуации, если не сделать коррекцию в правилах. Они могут привести к серьёзной травме и к инвалидности. Диц, казалось, не очень сильно подтолкнул Кузьмина, но тем не менее придал ему дополнительное ускорение. Нападающий уже не смог справиться с такой скоростью и влетел головой в борт.

Мне кажется, в КХЛ надо сделать поправки в правилах. В Европе и Северной Америке давно обратили внимание на подобные эпизоды. Там очень строго наказывают за подобные толчки и разъясняют хоккеистам, что так играть нельзя. В России это не первый такой случай. Точно такой же эпизод произошёл два года назад в матче ВХЛ, когда нападающего «СКА-Нева» Кирилла Танкова точно так же толкнули, он влетел в борт и потом перенёс тяжелейшую операцию, очень долго восстанавливался. Тогда всё закончилось хорошо, чем закончится история с Кузьминым — неизвестно. Думаю, судейскому комитету КХЛ необходимо обратить на это внимание и внести коррективы в правила, а не придумывать отменённые голы, не искать какие-то нарушения в матчах. Судьи начинают играть решающую роль, вместо того чтобы судить. Решающую роль надо отдать игрокам соперничающих команд», — сказал Черкас «Чемпионату».

Напомним, инцидент с Кузьминым произошёл во втором периоде в результате контакта с защитником «ястребов» Дарреном Дицем. 27-летний Кузьмин влетел головой в борт, после чего его унесли на носилках. Ранее прошла информация, что хоккеист будет транспортирован в Москву для проведения операции.