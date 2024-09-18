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52-летний Ягр отметился передачей в первом матче 37-го сезона своей игровой карьеры

52-летний Ягр отметился передачей в первом матче 37-го сезона своей игровой карьеры
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Сегодня, 18 сентября, «Кладно» уступил в гостях «Пардубице» (1:5) в своём стартовом матче нового сезона чешской Экстралиги.

Легендарный 52-летний нападающий Яромир Ягр, являющийся владельцем «Кладно» и до сих пор периодически появляющийся на льду в составе команды, отметился в этом матче результативной передачей. Он провёл эту встречу в третьем звене и выходил на реализацию большинства.

Отметим, что этот сезон стал уже 37-м в профессиональной карьере прославленного форварда.

Ягр является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Также он два раза завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2017 году включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, по мнению самой лиги. Ранее легендарный чех был включён в Зал славы международного хоккея.

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