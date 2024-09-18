Источник: сын Рода Бриндамора с большой долей вероятности будет играть за «Каролину»

Скайлер Бриндамор, сын главного тренера «Каролины Харрикейнз» Рода Бриндамора, с большой долей вероятности продолжит карьеру в команде своего отца.

«Скайлер Бриндамор изначально подписал двухлетний контракт в АХЛ с «Шарлотт» до конца сезона-2024/2025. Источники сообщают, что «Шарлотт» и Бриндамор по обоюдному согласию расторгли последний год сделки.

Возможно, Бриндамор подписал контракт в НХЛ с «Каролиной». Мне сказали, что он сейчас в этой организации», — сообщил обозреватель АХЛ Тони Андрокитис в социальных сетях.

В минувшем регулярном чемпионате АХЛ 25-летний Скайлер сыграл 54 матча за «Шарлотт», в которых набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности "-16".

Напомним, Род Бриндамор тренирует «Каролину» с 2018 года.