Кожевников: надеюсь, Ничушкин больше не будет хотеть всяких гадостей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что у российского нападающего Валерия Ничушкина хорошие шансы вернуться в НХЛ, несмотря на череду неприятных историй.

«Ничушкин — классный игрок. Дай бог, чтобы все «хотения» всяких гадостей отпали насовсем. Что тут сказать, жизнь есть жизнь. Важно, что в «Колорадо» в него верят, ждут его. Это очень сильная поддержка — когда за тебя бьются. Думаю, это поможет ему расшевелиться. А то, что много пропустил, проблемой не считаю. Ему же не 40 лет, он молодой, в самом расцвете сил. Так что всё будет зависеть только от него», — приводит слова Кожевникова «ВсеПроСпорт».

Напомним, по ходу завершившегося плей-офф НХЛ Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. Этот плей-офф стал уже вторым подряд, который россиянин не смог доиграть по личным причинам. 23 мая генеральный менеджер «лавин» Крис Макфарланд сообщил, что «Колорадо» не планирует расторгать контракт с игроком.