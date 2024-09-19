«Вашингтон» отправил Ти Джея Оши в долгосрочный список травмированных

«Вашингтон Кэпиталз» отправил американского нападающего и запасного капитана Ти Джея Оши в долгосрочный список травмированных.

«Прошлый сезон был сложным для меня, моей семьи и моих товарищей по команде, поскольку я боролся с хронической травмой спины, которая не позволяла мне играть. В межсезонье я пытался найти долгосрочные решения для моей травмы. Я остаюсь приверженным процессу, работаю и делаю всё возможное, чтобы полностью восстановить здоровье. Я продолжу поддерживать моих товарищей по команде и помогать им любым возможным способом», — приводит слова Оши пресс-служба «столичных» в социальных сетях.

Оши пропустил 92 игры из-за травмы за последние три сезона, выйдя на лёд в 154 из 246 возможных игр. Это связано с его травмой спины, которая сильно его беспокоит. Он также испытывает проблемы с рукой, но в гораздо меньшей степени. В разгар сезона хоккеисту не раз приходилась улетать в Миннесоту, чтобы посетить мануального терапевта. Известно, что нападающий «Вашингтона» не исключает завершения карьеры из-за травм.

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