Стал известен новый капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» после ухода Стэмкоса, это не Кучеров

Шведский защитник Виктор Хедман стал новым капитаном клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» после того, как этим летом команду покинул Стивен Стэмкос, который носил капитанскую нашивку с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба «молний».

Сообщается, что альтернативными капитанами стали Никита Кучеров и Райан Макдона.

Отметим, 33-летний Хедман стал 11-м капитан в истории «молний». Хедман играет за «Тампу» с 2009 года и за свою карьеру в НХЛ провёл 1052 матча, набрав 728 (156+572) очков.

34-летний Стэмкос выступал в составе «Тампы» на протяжении всей карьеры в НХЛ (с 2008 года). Нападающий провёл за клуб 1082 матча, в которых забросил 555 шайб и отдал 582 голевые передачи, набрав в общей сложности 1137 баллов за результативность. Дважды вместе с «Лайтнинг» становился обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах.

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году: