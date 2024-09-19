Белорусский защитник Илья Соловьёв подписал новый контракт с «Калгари»

Белорусский защитник «Калгари Флэймз» Илья Соловьёв подписал новое соглашение с командой. Об этом сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в соцсетях.

Новый контракт белорусского хоккеиста с «Флэймз» будет рассчитано до конца сезона-2025/26.

В минувшем сезоне Илья Соловьёв провел 10 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «-3». Большую часть сезона белорус отыграл в клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Калгари Рэнглерс».

«Калгари» в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф. Последний раз команда была в плей-офф в сезоне-2021/2022, клуб дошёл до этапа 1/2 финала.

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