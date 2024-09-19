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Стал известен сильнейший вратарь в NHL 25, четыре россиянина вошли в топ-10

Звёздный голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк стал сильнейшим хоккейным вратарём в игре EA NHL 25. Его рейтинг составил 93.

Второе место по силе в культовой спортивной игре от EA Sports этого года занял вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин с рейтингом 92. Тройку сильнейших замкнул россиянин Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» с таким же рейтингом (92).

Среди россиян в первую десятку также вошли вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский, занимающий шестое место, которому разработчики присвоили рейтинг 90. На седьмом месте расположился Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» с рейтингом 90.

Полностью рейтинг лучших вратарей по версии EA Sports выглядит так:

Коннор Хеллебайк («Виннипег», 93). Игорь Шестёркин («Рейнджерс», 92). Андрей Василевский («Тампа», 92). Тэтчер Демко («Ванкувер», 91). Джейк Эттингер («Даллас», 90). Сергей Бобровский («Флорида», 90). Илья Сорокин («Айлендерс», 90). Юусе Сарос («Нэшвилл», 89). Джереми Свейман («Бостон», 89). Линус Улльмарк («Оттава», 89).

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