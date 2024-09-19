Стал известен сильнейший вратарь в NHL 25, четыре россиянина вошли в топ-10

Звёздный голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк стал сильнейшим хоккейным вратарём в игре EA NHL 25. Его рейтинг составил 93.
Второе место по силе в культовой спортивной игре от EA Sports этого года занял вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин с рейтингом 92. Тройку сильнейших замкнул россиянин Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» с таким же рейтингом (92).
Среди россиян в первую десятку также вошли вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский, занимающий шестое место, которому разработчики присвоили рейтинг 90. На седьмом месте расположился Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» с рейтингом 90.
Полностью рейтинг лучших вратарей по версии EA Sports выглядит так:
- Коннор Хеллебайк («Виннипег», 93).
- Игорь Шестёркин («Рейнджерс», 92).
- Андрей Василевский («Тампа», 92).
- Тэтчер Демко («Ванкувер», 91).
- Джейк Эттингер («Даллас», 90).
- Сергей Бобровский («Флорида», 90).
- Илья Сорокин («Айлендерс», 90).
- Юусе Сарос («Нэшвилл», 89).
- Джереми Свейман («Бостон», 89).
- Линус Улльмарк («Оттава», 89).
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