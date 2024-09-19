Кленденинг о поездках: в НХЛ съешь полный обед. В АХЛ повезёт, если достанется кусок пиццы

Защитник «Куньлуня» Адам Кленденинг рассказал о разнице в быту хоккеистов в НХЛ и АХЛ.

— В какой команде НХЛ вам понравилось больше всего?

— Во всех. Это НХЛ, лучшая лига. Независимо от места, где ты играешь, к тебе везде хорошо относятся. Ты летаешь на частных самолётах, живёшь в отличных отелях, путешествуешь по прекрасным городам. Оттуда столько отличных воспоминаний.

— Вам частенько приходилось менять частные самолёты на автобусы.

— В автобусе ты сидишь по пять, шесть, восемь часов, а в самолёте долетаешь за 30 минут. В самолёте ты можешь съесть полноценный обед, а в конце полёта тебе ещё принесут тёплую печенюшку со стаканом молока. А в автобусе повезёт, если достанется хотя бы кусочек пиццы. Это просто разные уровни жизни. В НХЛ всё абсолютно по-другому, нежели в АХЛ. В АХЛ ты едешь, вместо того чтобы лететь. Здорово, что есть возможность чуть больше времени провести с теми, с кем разделяешь площадку через вечер. Но это долго, не так комфортно. С другой стороны, тебе за это платят. Поэтому ты это делаешь, — сказал Кленденинг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.