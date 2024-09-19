Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новичок «Куньлуня» объяснил, почему не остался в «Рейнджерс» после пробного контракта

Новичок «Куньлуня» объяснил, почему не остался в «Рейнджерс» после пробного контракта
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Куньлуня» Адам Кленденинг признался, что понимал, что не останется в «Нью-Йорк Рейнджерс» после подписания пробного контракта.

— Прошлой осенью вы подписали пробный контракт с «Рейнджерс», но в итоге не остались там. Что пошло не так?
— Не скажу, что что-то пошло не так. Я подписался с ними после того, как закончил год в их фарм-клубе в АХЛ. Они не были уверены, как хотят поступить со мной, поэтому позвонили и пригласили в тренировочный лагерь. А дальше оказалось, что у них было слишком много защитников и молодых игроков, на которых они хотели посмотреть, поэтому они решили двигаться в том направлении. Я знал, что так будет. У меня остались хорошие отношения с генеральным менеджером Крисом Друри и его помощником Райаном Мартином. Мы обсудили это заранее, так что чего-то неожиданного не произошло, — сказал Кленденинг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Кленденингом:
«Панарин на пути к Залу славы. Разве что он не выиграет Кубок». Интервью с экс-игроком НХЛ
Эксклюзив
«Панарин на пути к Залу славы. Разве что он не выиграет Кубок». Интервью с экс-игроком НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android