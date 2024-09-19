Новичок «Куньлуня» объяснил, почему не остался в «Рейнджерс» после пробного контракта

Защитник «Куньлуня» Адам Кленденинг признался, что понимал, что не останется в «Нью-Йорк Рейнджерс» после подписания пробного контракта.

— Прошлой осенью вы подписали пробный контракт с «Рейнджерс», но в итоге не остались там. Что пошло не так?

— Не скажу, что что-то пошло не так. Я подписался с ними после того, как закончил год в их фарм-клубе в АХЛ. Они не были уверены, как хотят поступить со мной, поэтому позвонили и пригласили в тренировочный лагерь. А дальше оказалось, что у них было слишком много защитников и молодых игроков, на которых они хотели посмотреть, поэтому они решили двигаться в том направлении. Я знал, что так будет. У меня остались хорошие отношения с генеральным менеджером Крисом Друри и его помощником Райаном Мартином. Мы обсудили это заранее, так что чего-то неожиданного не произошло, — сказал Кленденинг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.