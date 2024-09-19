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Россиянин Никита Александров подписал пробный контракт с «Сент-Луисом»

Россиянин Никита Александров подписал пробный контракт с «Сент-Луисом»
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Находящийся в статусе ограниченно свободного агента российский нападающий Никита Александров подписал пробный контракт с клубом НХЛ «Сент-Луис Блюз» и находится в их тренировочном лагере. Об этом сообщает пресс-служба команды в своих соцсетях.

24-летний Александров, выбранный «Блюз» на драфте 2019 года, большую часть минувшего сезона отыграл в фарм-клубе «Сент-Луиса» «Спрингфилде», где в семи матчах набрал семь очков. На его счету также 23 матча за «Блюз» и две результативные передачи. Хоккеист пропустил большое количество времени из-за травм.

В июле стало известно, что «Блюз» сделали квалификационное предложение не только Александрову, но и Михаилу Абрамову. Нахождение Абрамова в тренировочном лагере не подтверждается.

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