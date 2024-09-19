В «Колорадо» не смогли назвать дату возвращения на лёд пропустившего два года Ландескога

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар рассказал, что в клубе довольны прогрессом восстановления капитана Габриэля Ландескога, но не могут назвать дату его возвращения. 31-летний хоккеист из-за травмы колена не играл с решающего матча Кубка Стэнли в 2022 году.

«Он воодушевлен прогрессом в восстановлении, как и мы. Но мы не собираемся назначать дату его возвращения. Постараемся дать Габриэлю как можно больше времени», — приводит слова Беднара ESPN.

Ландеског пропустил два сезона после операции по замене хряща правого коленного сустава. В последний раз он выходил на лёд 26 июня 2022 года в шестом матче серии с «Тампа-Бэй» (4-2). Ландеског, как капитан «Эвеланш», поднял кубок над головой первым.