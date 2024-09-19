Хоккеист «Эдмонтона» Кейн отыграл минувший сезон с многочисленными травмами

Нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн подтвердил, что в скором времени перенесёт операцию, и объяснил, почему она была отложена. Кейн в прошлом сезоне играл с травмами обеих приводящих мышц бедра, двумя разрывами мышц живота и двумя грыжами.

«Мы взяли перерыв, чтобы посмотреть, не утряслось ли что-нибудь, не поддаётся ли что-нибудь реабилитации. Были некоторые люди, которые верили, что мне, возможно, станет лучше благодаря реабилитации, но в итоге это оказалось не так.

В межсезонье царила некоторая путаница в отношении того, как мы собираемся лечить некоторые из этих повреждений. У разных врачей, очевидно, были разные мнения, и я просто продолжал проявлять должную осмотрительность, задавать вопросы и также разговаривать со многими другими игроками лиги, у которых были, может быть, не точно такие же травмы, но похожие травмы или которые также проходили лечение у этих хирургов», — приводит слова Кейна пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

Сообщается, что Кейн выпадет из строя на два-три месяца.