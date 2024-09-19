Бывший тренер ЦСКА встал на защиту Ларионова после 5 поражений «Торпедо» в 7 матчах

Экс-тренер ЦСКА, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Равиль Якубов считает, что в «Торпедо» Игоря Ларионова, проигравшего пять матчей из семи, нет кризиса.

— Система Ларионова в кризисе?

— Я бы сказал, что не в кризисе, а на стадии настройки. Всё-таки «Торпедо» двухлетней давности было, скажем так, первооткрывателем стиля. Команде удалось в каких-то отрезках перезапустить советский хоккей, всё это сопровождалось эффектом новизны и мощной энергетикой, когда работал сплав молодости и опыта.

Но такой хоккей является очень рискованным. Он зависит от качества игроков, их индивидуальных возможностей. Моторами той команды были Кручинин и Коваленко, сегодня они уже не в Нижнем. Сейчас идёт поиск новых лидеров и мастеров, подстройка под них. Отсюда, предположу, и потери очков на старте.

В «Северстали», наоборот, все лидеры на месте. Видно, что команда выстроена — и по кадрам, и по тактике. Как следствие — результат, — приводит слова Якубова Russia-Hockey.ru.