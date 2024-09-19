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Бывший тренер ЦСКА встал на защиту Ларионова после 5 поражений «Торпедо» в 7 матчах

Бывший тренер ЦСКА встал на защиту Ларионова после 5 поражений «Торпедо» в 7 матчах
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Экс-тренер ЦСКА, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Равиль Якубов считает, что в «Торпедо» Игоря Ларионова, проигравшего пять матчей из семи, нет кризиса.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Артамонов (Виноградов, Бокун) – 07:06 (5x5)     1:1 Грудинин (Лишка) – 14:37 (4x4)     2:1 Коростелёв – 20:34     2:2 Абрамов – 25:23     3:2 Аймурзин (Лишка, Душак) – 36:42 (5x4)     4:2 Душак (Пилипенко, Лишка) – 43:00 (5x4)     4:3 Артамонов (Почивалов) – 44:15 (5x5)     4:4 Абрамов (Силаев) – 49:24 (5x5)     5:4 Пилипенко (Ильин) – 57:31 (5x5)    

— Система Ларионова в кризисе?
— Я бы сказал, что не в кризисе, а на стадии настройки. Всё-таки «Торпедо» двухлетней давности было, скажем так, первооткрывателем стиля. Команде удалось в каких-то отрезках перезапустить советский хоккей, всё это сопровождалось эффектом новизны и мощной энергетикой, когда работал сплав молодости и опыта.

Но такой хоккей является очень рискованным. Он зависит от качества игроков, их индивидуальных возможностей. Моторами той команды были Кручинин и Коваленко, сегодня они уже не в Нижнем. Сейчас идёт поиск новых лидеров и мастеров, подстройка под них. Отсюда, предположу, и потери очков на старте.

В «Северстали», наоборот, все лидеры на месте. Видно, что команда выстроена — и по кадрам, и по тактике. Как следствие — результат, — приводит слова Якубова Russia-Hockey.ru.

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