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Артур Калиев подписал новый контракт с «Лос-Анджелесом»

Артур Калиев подписал новый контракт с «Лос-Анджелесом»
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Американский нападающий Артур Калиев и «Лос-Анджелес» подписали годичный контракт. Об этом сообщает пресс-служба «Кингз» на официальном сайте. 23-летний хоккеист получит по этому соглашению $ 825 тыс.

В минувшем сезоне Калиев в 51 матче за «Лос-Анджелес» набрал 15 (7+8) очков. Всего в НХЛ в 188 матчах у него 71 (35+36) очко.

На международном уровне Калиев, являющийся уроженцем Узбекистана, представляет США. Он отыграл за команду два юниорских чемпионата мира в 2020 и 2021 годах, набрав за 12 матчей турниров 14 (7+7) очков. В 2021 году США выиграли юниорский ЧМ по хоккею.

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году:

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