Экс-игрок НХЛ: понимаю, откуда идёт негатив к Торторелле. Но он просто защищает игроков

Защитник «Куньлуня» Адам Кленденинг высказался об американском тренере Джоне Торторелле.

— В соцсетях вы поделились постом Сета Джонса с реакцией в виде эмодзи козла (GOAT (козёл) — Greatest of All Time — величайший в истории) на видео-трибьют в адрес Джона Тортореллы. Действительно считаете его таким?

— Я очень ценю то время, которое провёл с Тортсом. Многие видят то, что преподносят в СМИ, видят в нём негатив. Но он невероятный человек. Он очень заботится о своих игроках как о людях и хоккеистах. Он умеет нажать на правильные кнопки в раздевалке, чтобы сблизить игроков. В то же время он подталкивает каждого игрока к достижению лучшего возможного результата, и у него отлично получается. Парни, которые играли под его руководством, понимают и ценят это. Если говорить о статистике, то отдам эти споры на откуп другим. Но он замечательно относился ко мне. У нас была отличная команда, мы ценили его тренерский стиль. Это старая школа, я рос на таком. Он всегда был честным и открытым по отношению ко мне и остальной команде. Этого ты и ожидаешь от тренера.

— Это лучший тренер в вашей карьере?

— Чёрт, какие сложные вопросы!

— Прошу прощения, ха-ха.

— Нет, вы хороши. Я играл под руководством многих хороших тренеров. Опять же, каждый тренер, который работает в НХЛ, заслужил быть на своём месте. У Тортса свой уникальный стиль. Мне это очень нравилось, он подходил мне. Как личность он мне тоже нравился. Люди видят его только с негативной стороны, но он очень-очень хороший человек. Однако у меня были отличные отношения со многими тренерами.

— Что можете рассказать о нём, чтобы подсветить его хорошую сторону?

— Если у кого-то была проблема в семье, то он понимал — да, мы играем в хоккей, нам за это платят, это наша работа, но в то же время есть и другие важные вещи в жизни. Он всегда говорил — то, что находится за пределами льда — семья, близкие — на первом месте. Были некоторые ситуации, когда он здорово поступал с игроками, хотя, по сути, не обязан был. Давал им провести время вне команды или что-то, что им было необходимо. Он был очень понимающим, вдохновлял на определённые вещи. Думаю, это многое говорит о том, какой он человек.

— Понимаете, откуда идёт весь этот негатив?

— Думаю, от его взаимодействия со СМИ. Я это понимаю — иногда игроки чувствовали то же, что и он, и он просто принимал весь удар на себя за нас. Люди видят это и думают — почему он отвечает таким образом? Он просто берёт удар на себя, потому что не хочет, чтобы с этим пришлось разбираться игрокам. Он всегда брал на себя все проблемы и негатив от СМИ, чтобы игроки могли сосредоточиться на игре, — сказал Кленденинг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.