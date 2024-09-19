Экс-игрок НХЛ объяснил, почему принял решение покинуть Северную Америку

Защитник «Куньлуня» Адам Кленденинг рассказал, как принял решение уехать из Северной Америки.

— Ваше решение покинуть Северную Америку связано с тем, что вы больше не получили шанса в НХЛ?

— Да, немного. В АХЛ в какой-то момент попадаешь под правило об опытных игроках (в заявке команды на матч должно быть не менее 12 полевых игроков, проведших в общей сложности не более 260 матчей, и один игрок, проведший не более 320 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, АХЛ и европейских высших дивизионах на момент старта сезона. У Адама до начала сезона было 576 матчей. — Прим. «Чемпионата»), а их в команде довольно много. Команды предпочитают использовать молодёжь. Поэтому настало время двигаться дальше и продолжить свою карьеру здесь, в КХЛ, или где-нибудь в Европе.

— Нацеливаетесь на возвращение в НХЛ?

— Если вдруг какая-то команда решит сделать мне предложение, я ни в коем случае не отклоню его. Думаю ли я, что такое произойдёт? Не знаю. Посмотрим, — сказал Кленденинг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.