«Трактор» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 19 сентября, на льду «Арены-Трактор имени Валерия Белоусова» состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встретятся местный «Трактор» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Трактор» выиграл два прошедших матча у СКА (3:0) и «Сочи» (4:1). Всего у челябинцев три победы в пяти матчах после старта сезона.

«Нефтехимик» в прошлой встрече проиграл «Сибири» (2:5), а до этого имел серию побед из трёх матчей. Всего у нижнекамцев четыре победы в шести играх на старте хоккейного сезона в КХЛ.