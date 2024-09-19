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«Трактор» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Трактор» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 19 сентября, на льду «Арены-Трактор имени Валерия Белоусова» состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встретятся местный «Трактор» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трактор» выиграл два прошедших матча у СКА (3:0) и «Сочи» (4:1). Всего у челябинцев три победы в пяти матчах после старта сезона.

«Нефтехимик» в прошлой встрече проиграл «Сибири» (2:5), а до этого имел серию побед из трёх матчей. Всего у нижнекамцев четыре победы в шести играх на старте хоккейного сезона в КХЛ.

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