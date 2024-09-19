«Сочи» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 19 сентября, на льду «Большого» в Сочи состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Сочи» сыграет на своём льду с петербуржским СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Сочи» в четырёх встречах сезона одержал две победы и дважды потерпел поражение. Обыграны «Спартак» (2:1 Б) и «Торпедо» (5:3). Проиграны матчи с «Витязем» (4:5) и «Трактором» (1:4).
У СКА три поражения в пяти матчах на старте сезона КХЛ. В прошлой встрече команда Романа Ротенберга обошла «Ладу» (4:3 ОТ) во второй раз в сезоне, до этого упустив две победы подряд.
Комментарии
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