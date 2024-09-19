«Ак Барс» — «Барыс»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 19 сентября, на льду казанской «Татнефть-Арены» сыграют местный «Ак Барс» и казахстанский «Барыс». Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнётся в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал KHL.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Ак Барс» в четырёх матчах сезона обыграл «Торпедо» (3:2 Б) и «Металлург» (2:0), но уступил «Салавату Юлаеву» (3:5) и «Авангарду» (1:4). На данный момент «Ак Барс» располагается на 10-м месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав четыре очка.
«Барыс» проиграл пять из шести матчей сезона, но победил в последней игре «Автомобилист» (2:1 Б). Казахстанская команда идёт на 11-м месте в Восточной конференции.
Комментарии
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