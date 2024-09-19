Экс-игрок «Коламбуса» — о Панарине: игрок поколения. Он входит в топ-10 хоккеистов НХЛ

Защитник «Куньлуня» Адам Кленденинг высказался о бывшем игроке «Коламбуса» Артемии Панарине.

— Тот обмен Саада на Панарина можно считать одним из главных успехов в истории «Коламбуса»?

— Думаю, да. Они заполучили игрока поколения. Он входит в десятку лучших игроков на протяжении… сколько он уже играет в НХЛ? 10 лет? Без понятия. Он один из лучших в лиге каждый сезон. Когда вы получаете такого игрока через обмен, у вас всё будет хорошо, — сказал Кленденинг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Панарин играл за «Коламбус» с 2017 по 2019 год. В 160 матчах за команду в НХЛ на счету россиянина 169 набранных очков.