«Он заслужил Кубок Стэнли. Ещё один невероятный сезон». Экс-игрок НХЛ — о Бобровском

Защитник «Куньлуня» Адам Кленденинг высказался о бывшем вратаре «Коламбуса» Сергее Бобровском, ныне выступающем за «Флориду». Хоккеисты пересеклись в составе «Блю-Джекетс».

— «Коламбус» остановил в том числе и Никиту Кучерова, который тогда выдал исторический для российских игроков сезон. Джон Торторелла обращал на него особое внимание при подготовке?

— Нет, тогда больше говорили о командных действиях. У нас был отличный вратарь. Боб [Сергей Бобровский] был одним из лучших вратарей в мире и тогда, а в этом году он завоевал Кубок Стэнли. Он заслужил это, он был прекрасен в «Коламбусе». В этом году он провёл ещё один невероятный сезон. Тогда мы все доверились системе. Знали, что нам нужно сыграть определённым образом, чтобы получить свой шанс. Так и произошло. Мы забили своевременные голы, воспользовались преимуществом в большинстве. Всё сработало в нашу пользу, — сказал Кленденинг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.